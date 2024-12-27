Zonguldak’ta 1’i kadın 3 kişinin baltalı saldırıya uğradığı olayın faili 2’si çocuk 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisi dizi repliği ile "Yalanım varsa beni şuramdan vursunlar" derken diğeri de "Yılbaşı hediyesi" diye bağırdı. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.

Nizam Caddesi’nde dün meydana gelen olayda aralarında geçmişe dönük husumet bulunan iki taraf arasında çıkan kavgada Barış K., Tülay K. ve eşi Tayfur K. yaralandı. Balta ve bıçağın da kullanıldığı olay sonrası kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin baskını ile yakalandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken M.D. ve E.D. isimli yaşı küçük iki çocuğun yanı sıra İdris D., Gül K., Kemal D., Uğur K. ve Zara D.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çevik Kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı Zonguldak Adliyesi’ne getirilen şüpheliler, polis ekipleri eşliğinde Cumhuriyet Savcılığı’na çıkartıldı. Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçlamasıyla adliyeye götürülen şüphelilerden İdris K. dizi repliği olan "Yalanım varsa beni şuramdan vursunlar" sözleriyle göndermede bulundu. Diğer şüpheli Gül K. ise "Yılbaşı hediyesi" diyerek bağırdı. El konulan suç aletleri balta ve bıçak da delil olarak adliyeye getirildi.

Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.