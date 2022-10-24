Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Koyunuşağı köyünde ikamet eden lise birinci sınıf öğrencisi Feride Uçar, taşımalı eğitim çerçevesindeki servisin 3 kilometre fazla yol gitmek istememesi nedeni ile eğitimine başlayamadı. Aynı evdeki kız kardeşini her gün servise bindirip Baskil ilçesine gönderen Uçar, okumak istediğini belirterek yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Koyunuşağı köyünde ikamet eden lise birinci sınıf öğrencisi Feride Uçar, taşımalı eğitim çerçevesindeki servisin 3 kilometre fazla yol gitmek istememesi nedeni ile eğitimine başlayamadı. Aynı evdeki kız kardeşini her gün servise bindirip Baskil ilçesine gönderen Uçar, okumak istediğini belirterek yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Koyunuşağı köyünde ailesiyle birlikte ikamet eden Feride Uçar, köylerinin Baskil ve Keban ilçesinin ortasında kalmasından dolayı, Baskil’de kayıt yaptırdığı liseye gidemiyor. Bağlı oldukları Keban ilçesinde taşımalı sistemin ve pansiyonun olmamasından dolayı Baskil’de bulunan Anadolu Lisesine kaydını yaptıran Feride Uçar, pansiyonun açılmaması, taşımalı sistemin de ikametlerinin Keban ilçesinde olmasından dolayı hayalini kurduğu eğitiminden uzak kaldı. Sabahları küçük kardeşini Baskil’deki okula göndermek için uyanan abla Uçar, kardeşini taşımalı servise bindirdikten sonra üzgün bir şekilde evine dönmenin acısını yaşıyor. Baba Uğur Uçar, kızının okuması için gerekli yerlere başvurduğunu fakat sorunun bir türlü çözümlenmediğini aktarırken, öğrenci Feride Uçar ise yetkililere seslenerek yaşıtları gibi kendisinin de okula gitmek istediğini söyledi.

Pansiyon açılmayınca ortada kaldılar

Kızının Baskil’de okuması için pansiyonlu okula kaydını yaptıklarını bundan dolayı da taşımalı eğitim servisine başvurmadıklarını belirten baba Uğur Uçar, “Bütün öğrencilerin ismi ihalede yazıldı sadece benim kızımın ismi yok. Okullar açıldığından itibaren benim kızım okula gidemiyor. Kaymakam ve belediyeye gittik fakat bir çözüm olmadı. Bunun bir neticeye bağlanmasını istiyoruz. Biz Keban’a bağlı olduğumuz için servis arada da 3 kilometre olmasına rağmen kızımı almıyor. İlkokuldaki kızımı gelip götürüyorlar, büyük kızım liseye gittiği için lisenin mecburiyeti yokmuş. Keban’da yatılı okul ve servis yok. Kızım 8’inci sınıfa kadar Baskil’e bağlı Büyükpınar okulunda okudu. Orayı bitirince bu sefer Baskil’de bulunan Anadolu Lisesine yazdırdık fakat oraya da mecbur olmadıklarını belirterek kızımı okula götürmediler. Keban’da ne yatılı okul var ne de servis var ben yetkililerle görüştüm tamam dediler ama okulların açılması neredeyse 2 ay oldu ama çocuğum okuluna gidemedi. İlkokula giden bir kızım var onu gelip kapıda alıyorlar ama büyük kızımı götürmüyorlar. Büyük kızım Feride üzülüyor tabi. 2 ay oldu kitaplarını dahi alamadı. Gidip okuluna sordum bari kitaplarını alayım diye fakat kitapların fazla olduğunu bundan dolayı da merkeze gönderdiklerini belirttiler. Çocuk kitabını dahi alamadı herkese dağıttılar onun kitapları yok. Her sabah kardeşi okula giderken arkasından bakarak üzülüyor” dedi.

’’Yaşıtlarım okula giderken ben evde kalıyorum’’

Baskil’in köyünde 8’inci sınıfa kadar okuduğunu aktaran Feride Uçar, “Liseye geçince Baskil’de bulunan Anadolu Lisesine yazıldım orada pansiyon vardı fakat açılmadığı için gidemedim. Servis de ben Keban ilçesine bağlı olduğum için almıyor. Bundan dolayı da üzülüyorum. Yaşıtlarım okula giderken ben evde kalıyorum. Hedefim okuyup polis olmak en büyük hayalim bu. Yetkililerden bu sorunu çözmelerini istiyorum, ben de okuluma gitmek istiyorum" diye konuştu.