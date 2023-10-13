Bolu’nun Göynük ilçesinde geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı kuruldu. Tarihi Osmanlı kasabası Göynük’te 3 kilometrelik alana kurulan panayır; İstanbul, Ankara ve Sakarya’dan gelen vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.

Göynük Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı, renkli görüntülere sahne oldu. 14 Ekim’e kadar devam edecek olan panayır; İstanbul, Ankara ve Sakarya’dan kente gelen vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Panayırda; tuhafiye, mutfak eşyası, ahşap kaşık, yöresel ürünler, eski soba, kıyafet gibi ürünler satışa sunuldu. Yaklaşık 3 kilometrelik alana kurulan panayır, gece saatlerine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Panayır alanına getirilen atlı karınca, gondol, dönme dolap da çocuklar tarafından ilgi gördü.

"Akşamları çok yoğun oluyor"

Panayırda ahşap kaşık satışı yapan Recep Yangın, "Pazarlarda, panayırlarda kaşık benden sorulur. Bugün Göynük’teyiz, vatandaşlara indirimli satış yapıyoruz. Akşamları çok yoğun oluyor, gece 00.00’a kadar devam ediyor" dedi.