Mersin’in Mut ilçesinde doğa tutkunları, dağ yamacında yer alan dünyanın zemine işli en büyük Türk bayrağına yürüyüş gerçekleştirerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılını kutladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediyesinin organize ettiği Cumhuriyet etkinliğinde doğa severler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’ncü yılına özel doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Doğa severler dünyanın zemine işli en büyük Türk bayrağına sahip olan Mut ilçesine bağlı Kelceköy Mahallesi Sarıtaş mevkiine yürüdü. Doğa severler 180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğinde, yaklaşık 22 bin metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını görme mutluluğunu yaşadı.

Telefonla bayrak hakkında bilgi veren Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Bizler Cumhuriyetimizin sonsuza dek savunucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden hiç ayrılmayan Türk milliyetçileri olarak, gururumuz olan bayrağımıza sahip çıkıyoruz. 22 dönümlük büyüklüğü ile dünya rekorunu elinde bulunduran zemine işlenmiş en büyük Türk bayrağımızı ilçemizde sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

Bayrağa yürüyüş yapan Serap Durmuş, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında dünyanın en büyük bayrağına doğa gezginleri olarak yaptığımız yürüyüş muhteşemdi. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bayrağı sürekli görüyorduk ama yanına gidip görmek 100’üncü yılımızda kısmet oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler, yaşasın Cumhuriyet” dedi.

Gülcan Küçüktürk ise, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Mut olarak hepimiz bayrak sevgimizi tazeledik. Bu etkinliği düzenleyen bütün gruplara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bütün Mut olarak tekrardan bayrak sevincimizi bayrağı yakından görmüş olduk. Küçük çocuklar içinde çok güzel bir aktiviteye oldu. Doğa yürüyüşü hem de Cumhuriyet için çok güzel bir etkinlik oldu. Hep beraber Cumhuriyetimizi kutladık, yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.