Bina kullanılmaz hale gelirken, alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Bursa’nın Gürsu ilçesindeki 3 katlı metruk binadan yükselen alevler, mahalle sakinlerinin korkuttu. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangından etkilenen olmazken alevler geceyi aydınlattı.

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