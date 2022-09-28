Zonguldak’ta Yeşil Mahalle’de 3 karşı bir binada meydana gelen yangında Hanife Aybaş(80)dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Zonguldak’ta Yeşil Mahalle’de 3 karşı bir binada meydana gelen yangında Hanife Aybaş(80)dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Yeşil Mahallede meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı bir binada nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Yangın esnasında dumandan zehirlenen Hanife Aybaş(80)olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hanife Aybaş’ın cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesine morguna kaldırdı.