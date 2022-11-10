Sultangazi Belediye tarafından organize edilen "Kastamonu Yöresel Günleri ve Şehit Şerife Bacı Torunları Gençlik Festivali" başladı.

Sultangazi Belediye tarafından organize edilen "Kastamonu Yöresel Günleri ve Şehit Şerife Bacı Torunları Gençlik Festivali" başladı.

Sultangazi Belediyesi, 3. Kastamonu Yöresel Günleri ve Şehit Şerife Bacı Torunları Gençlik Festivaline ev sahipliği yapıyor. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanında kurulan standlarda ve çadırda Kastamonu’ya ait Taşköprü sarımsağı, bal, helva gibi yöresel ürünler tanıtılıyor. Dün akşam saatlerinde başlayan Kastamonu Yöresel Günleri pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak. Festivalin açılışına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü de katıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Bugün de Kastamonular ile birlikteyiz bir aradayız. Şehit Şerife Bacı torunları ile ilgili bir gençlik festivali adını verdik ve Kastamonular Derneğimizle birlikte Sultangazi‘de güzel bir süreci yürütüyoruz. Bugün inşallah Kastamonu’yu tanıtacağız. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Kastamonulu olanlar burada. Hem Kastamonu yöresel alanlarını, yöresel yemeklerini, tatlarını, gelenek, göreneklerini, örf ve adetlerle tanışmaya yaşatmaya hep beraber gayret edeceğiz. İnşallah bundan sonra da beş, altı tane daha yöresel günlerimiz kaldı. Sultangazi’de yöresel günler çok güçlü geçiyor. Bu çalışmaları yaparken de topraklarımızdan, alanlarımızdan çok güçlü isimleri çıkması için gayret ediyoruz bu gayretimize devam ettiriyoruz inşallah bundan sonra da Sultangazi güçlü çalışmalara devam edecek” dedi.