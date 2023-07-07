Gaziantep’te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin yargılandığı davada müebbet hapis cezası alan firari M.Ç., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kardeşin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin yargılandığı davada müebbet hapis cezası alan firari M.Ç. (26) isimli şahsı yakalamak için özel ekip kurdu. JASAT jandarma dedektiflerinden kurulan özel ekip, firari şahsın Şehitkamil ilçesi Nesimi Mahallesi’nde ikinci el eşya alım satımı yapan bir dükkanda saklandığını tespit etti. Firari zanlı, JASAT ekipleri ve adli makamların koordinesiyle yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan müebbet hapis cezası bulunan firari katil zanlısı M.Ç., sağlık kontrolleri ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ne olmuştu

Gaziantep’te merkez Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi’nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri esnasında çıkan silahlı kavgada muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralanmıştı. Muhtarlık kavgasına ilişkin görülen karar davasında ise 3 kardeşin katil zanlılarından C.O.’ya 3 kez müebbet hapis cezası, M.Ç.’ye 1 kez müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz yargılanan C.O., M.Ç., V.O. ve M.O.’nun ise tutuklanmasına karar verilmişti.