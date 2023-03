Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, usta sanatçıların birbirinden değerli oyunlar ile sahne aldığı ve gelirinin büyük bir kısmının depremzede kız çocuklarına gönderileceği 3.Ayvalık Kadın Oyunları Festivali’nin kapanışı "Prima Facie" oyunu ile yapıldı.

Nejat Uygur Sahnesi’ndeki oyun öncesi Ayvalık Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Erkan Cılak, Mısırlı yazar ve tiyatro insani Samiha Ayoub’un Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle yazdığı açıklamayı seyirciler arasındaki Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu oyuncularıyla birlikte seslendirdi.

Beyannamenin okunmasının ardından konuşan Erkan Cılak, Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun da söylemek istedikleri var olduğunu vurgulayarak, “Önce iğneyi kendimize batırmamız lazım. Bir hastalık bir hücre ile girer vücuda, ya da bir hasta bir hücreden başlar iyileşmeye. 4 farklı oyun 1 çocuk oyununu Ayvalık Belediye Tiyatrosunda bir yıl içinde çıkardık ki; Neyzen’le siyaseten eleştirirken, ‘Sabah Olmadan’ oyununda ikinci dünya faşizmini yerdik. Bizim topraklarımızın en büyük imtihanı olan mübadele konusunda ‘Seni Alırsa Fırtına’ ile mübadelede yaşananları insanların nefesini tutarak izlediği bir prodüksiyon sonucunda tüm mübadil kentlerin oyunu ilçelerinde izlediği bir noktaya geldik. ‘Rüya Şeyh Bedrettin Destanı’ ile zaten konusu gereği, güncellemelerle tek kişilik eleştriel bir bakış açısı oluşturduk. TRT’nin bu hafta son dönemin en farklı çocuk oyunu diye anlatacağı dramaterapi örgüsünde yapılmış çocuk oyunu da cabası Ne için yapıldı? Işık tutmak adına bu oyunlar toplamda 43 kez oynandı. Hatırlatırım sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir diyen Mustafa Kemal Atatürk’ü. Ki o bu şiarla araştırmasını yapıp yayınladığımız mübadele topraklarında aydınlanma çağını açmış halkevleri senede 7-8 oyun çalışmış bunları şehir dışlarına çıkarmış oynamışlardır. Türkiye’de 6 jeneratör varken 2’si Ayvalık’ta tiyatro için aydınlanma için vardı” hatırlatmasında bulundu.

“Sanatı desteklemeyin, her yapılan işe bir bilet alıp izleyin”

Organizasyon sırasında belediye bünyesindeki bazı birimlerle, seçilmiş ve atanmışlara sitem eden Erkan Cılak, “İyileşme hücrede başlar demiştik. Burası da Türk halkı için o hücrelerden biri. Tiyatrolar Atatürk’ün yön verme ışık tutma meskenleridir. İyilik ise güzellik demektir. Işığa ilime kültüre sanata kimse yanaşmıyor, herkes, her şey güzel olacak diyor, Böyle her şey güzel olur mu sizce, aynı vurdumduymazlık ile Sanatı desteklemeyin, her yapılan işe bir bilet alıp izleyin Aman biz sanatı destekliyoruz demeyin, var olan işlerde bulunun yeter. Bu kırgınlığımızla, kutlu olabiliyorsa, Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun” diye konuştu.