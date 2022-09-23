Alınan bilgiye göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen E.H. hakkında Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, "açığa imzanın kötüye kullanılması, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla E.H., Tekirdağ’da evinde yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Banka çalışanları kendi aralarında para toplayıp tekerlekli sandalye bağışladı

Banka çalışanları kendi aralarında para toplayıp tekerlekli sandalye bağışladı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli, Tekirdağ’da evinde yakalanarak gözaltına alındı.

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