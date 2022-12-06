Nevşehir’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 şahıs çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Nevşehir’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 şahıs çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde bulunan bir akaryakıt istasyonunda hırsızlık olayı gerçekleştiği ihbarını aldı. Akaryakıt istasyonunda gerçekleşen hırsızlık ihbarı üzerine jandarma ekipleri değeri 90 bin TL olan hurda ve kullanılabilir malzemeleri çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede hırsızların kimliğini belirleyen jandarma ekipleri, 3 şahsı çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.