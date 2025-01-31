Kocaeli’de güreş kulüpleri ve sporcuları, ortak antrenmanlar ile müsabakalara hazırlanıyor.

Körfez Gençlerbirliği SK, Öncüspor Kulübü, Derince İlçe Gençlik ve KBB Gölcük Güreş Şubesi; yaptıkları ortak antrenmanlarda sporcularını birlikte çalıştırıyor. Kocaeli Kartepe Öncüspor Kulübü Güreş Antrenörü Gürcan Kırcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük Şubesi Güreş Antrenörü İsmail Kaplan ve Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreş Antrenörü Veysel Şirin yaptıkları ortak açıklamada, "Ortak antrenman sporcularımız için çok faydalı oluyor. Ortak çalışma yaparak müsabakalara hazırlanıyoruz. Üç kulübümüz de başarılarını kanıtlamış ve iddialı sporcular yetiştirmektedir. Yıl boyunca kendi tesislerimizde antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Altyapı ağırlıklı sporcularımız bulunuyor. Güreşçilerimizi yağlı güreş ve minder güreşlerine göre ayrı antrenmanlarla çalıştırıyoruz. Türkiye şampiyonasına katılacak güreşçilerimiz de var. Bu ortak antrenmanlar onlar için önemli bir çalışma oluyor" ifadelerini kullandı.