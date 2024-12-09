Antalya’da bir şahıs, cami avlusunda ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami avlusundaki bankların yanında bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bimekan olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 3 gündür cami avlusunda kaldığı öğrenilirken, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen şahsın cansız bedeninin bulunmasından kısa bir süre önce cami görevlisinin ilgili kurumlardan şahsa yardımda bulunmaları için talepte bulunduğu öğrenildi.