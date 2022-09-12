Küçükçekmece’de, oğlunun 3 gündür haber alamadığı yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından evinde kımıldamaz halde bulundu. 75 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece’de, oğlunun 3 gündür haber alamadığı yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından evinde kımıldamaz halde bulundu. 75 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Gelincik Sokaktaki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan Negahan Oğuzhan’ın (75) oğlu, annesinden üç gündür haber alamaması üzerine telefonla tekrar aradı. Ancak telefonlara cevap vermeyince eve gitti. Kapının kilitli olduğunu görünce sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri camdan içeri girerek kapıyı açtı. İçeriye giren ekipleri yaşlı kadını yatakta kımıldamaz halde buldu. Sağlık ekipleri kadının nabzının attığını belirledi. Ardından kadın tedavisinin yapılaması için Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.