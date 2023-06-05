Kastamonu’nun Cide ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Akbayır köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Havva Kalaycıoğlu’ndan komşuları ve yakınları haber alamadı. 3 gündür haber alınamayan Havva Kalaycıoğlu’nun evine giden komşuları, Kalaycıoğlu’nun cenazesiyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evinde yalnız yaşayan Havva Kalaycıoğlu’nun 3 gün önce öldüğü tespit edilirken, jandarma ekiplerinin de incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.