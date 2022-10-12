Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 3 gündür haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 3 gündür haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Alaplı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Çolak’tan (67) 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, eve girdiklerinde Çolak’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Ayhan Çolak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz adamın cenazesi Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.