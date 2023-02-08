Bağlar ilçesinde bulunan enkaz çalışmaları sırasında ağır hasarlı olan yan binada bir kedi olduğu fark edildi. Arama kurtarma ekipleri aç kalarak yorgun düşen kediyi kepçe yardımıyla binanın 2’nci katından kurtarmayı başardı. Mama verilen kedi daha sonra güvenli bölgeye alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.