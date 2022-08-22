Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekibi, indiği yamaçta mahsur kalan ve keçiyi kurtardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekibi, indiği yamaçta mahsur kalan ve keçiyi kurtardı.

Toroslar ilçesi Sadiye Mahallesi Fenerce mevkiinde çadırda yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Oksal, otlatmaya çıkardığı keçilerinden birini kaybetti. 3 gün boyunca keçisini arayan Oksal, keçinin yakınlarda bulunan 80 metre yükseklikteki yamaca indiğini fark etti. 3 gündür kayıp olan hayvanının 80 metre yükseklikteki bir yamacın 50. metresinde olduğunu fark eden Oksal, uzun süre uğraşsa da keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramadı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekiplerine ulaşarak, yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine giderek keçinin bulunduğu bölgeye inen kurtarma ekibi, keçiyi kurtardı.

3 gündür açlık ve susuzluktan yorgun düşen ve yürümekte zorlanan keçiyi itfaiye ekipleri, sırtlarında taşıyarak sahibine teslim etti.