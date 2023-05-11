Ülkemizin batı kesimlerinde artık hava durumu bahardan yaz günlerine dönmeye başladı. Ancak doğuda hala yağmur, kapalı hava ve düşük dereceli sıcaklıklar devam ediyor. Doğu Anadolu bölgesinin güneybatısı hariç tamamı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri bölge geneli, Pazartesi günü kuzeyi ile doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre; Erzurum’un da içinde bulunduğu bölgede, yağışlar Cuma-Cumartesi-Pazar devam edecek. Erzurum’da üç günlük hava tahmininde en düşük sıcaklığın 0 ile 4 derece, en yüksek sıcaklığın ise 19 derece olması bekleniyor.

Pazartesi bölgenin az bir kısmı yağış alırken, hafta içinden itibaren sıcaklıkların artması ve yağışların azalması bekleniyor. Meteorolojinin bir aylık tahminlerde ise; hava sıcaklığının İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun batısında mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir. Yağışın İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Meteorolojinin zirai tahmin raporunda ise; Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan’ın içinde bulunduğu bölgede; mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde hava sıcaklıkları beklendiği, rüzgârın güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildiği belirtilerek, “bu illerde yağış almayan kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartlar uygundur.” denildi.