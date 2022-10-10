Van’ın Özalp ilçesinde 3 gün boyunca elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Van’ın Özalp ilçesinde 3 gün boyunca elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Özalp ilçesine bağlı Şehitteğe Mahallesi’nde elektrik direğine çıkan kedi mahsur kaldı. Elektrik direğinde 3 gün boyunca mahsur kalan kediyi gören mahalle sakinleri, durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede mahalleye giden ekipler, merdiven aracılığıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
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