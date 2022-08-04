Üç üniversitede üç yeni fakülte kurulması kararlaştırılırken, 1 yüksekokulu, 1 fakülte kapatıldı.ANKARA (İGFA) – Üniversitelerde kurulması planlanan ve kapatılan okullar ile isim değişikliğine gidilen bölümlere yönelik Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Yönetim Bilimleri Fakültesi’ kurulurken, ‘Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ kapatıldı. Yeditepe Üniversitesi’nde ise ‘Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’ kurulurken, ‘Ticari Bilimler Fakültesi’ kapatıldı.

Gazi Üniversitesi’nde ‘Hemşirelik Fakültesi’ oluşturuldu.

Bu arada aynı Cumhurbaşkanı kararında Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin adının ise ‘İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’ olarak değiştirilmesine karar verildi.

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