Esenler Belediyesi tarafından 3’ncüsü kez sinemaseverleri ve seyirciyi buluşturacak olan ‘Esenler Film Günleri’ için geri sayım başladı.

11-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Esenler Film Günleri’ne ilişkin pek çok ayrıntı Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında anlatıldı. Basın toplantısına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve oyuncu Hakan Karsak katıldı. Toplantıda kısa film yarışmasında finale kalan eserler jüri tarafından okundu. "Çocuk” temasıyla gerçekleşecek olan Esenler Film Günleri, Esenler Kısa Film Yapım desteğiyle bu yıl üç projeye toplam 120 bin TL doğrudan destek sağlayacak. Oscar ödüllü filmlerin yönetmeni ve Altın Ayı ödüllü yönetmen Jim Sheridan Esenler’de ağırlanacak.

“Çocuklarımızın yanında olmak istiyoruz”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, kültürel çalışmaların olmazsa olmaz olduğunu ifade ederek, “2009 yılında Esenler suç işleme oranında ilk 3’teydi, şu anda Esenler en az suç işlenen ilçelerden bir tanesi. Bu değişim ve doğal olarak sosyal dönüşüm bu sonucu ortaya çıkardı. Örneğin 2009 yılında Esenler’de yaşamaktan mutlumusun oranı yüzde 60’lardan bugün ise yüzde 90’lara geldi. Bunların hepsi kültürel değişim ve dönüşümlerin sonucu. Şu çok önemli insanlar şehrin içinde mi yaşarlar şehrin dışında mı bütün mesele budur. Eğer insan şehrin üzerinde yaşıyorsa kendisini kiracı görür ama şehrin içinde yaşıyorsa o şehri kendisine ev sahibi görür. O şehirde attığı her adımın bir anlamı olduğunu görüp fark eder. Kültür çalışmalarıyla ortaya çıkan ölçülebilir sonuçlar itibariyle çok verimli sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Kendimize bunu iş edindik. Bu sene Esenler Belediyesi kültür bütçesini yüzde 658 arttırdık mümkün olsa daha fazlasını yapsak. Kültürden tam kapasite devam ediyoruz. Öyle de devam edeceğiz. Bugün başlangıcını yapacağımız teması çocuk olan Film Günleri çalışmalardan bir tanesidir. Kısa film çalışmaları çerçevesinde kısa film salonumuzu da devreye sokmuş olacağız. İstiyoruz ki Esenler’de yaşayan her bir çocuğumuz kendi geleceğini tayin edip emeğini ortaya koyacak. Bize de tüm bunları yaparken bana yardım edip rehberlik edecek kim var dediğinde Esenler Belediyesi olarak orada olmak istiyoruz. Her bir çocuğumuzun geleceği tasarlayan mimarlar olarak yetişmesi için. Bir taraftan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle imzalanmış tek ve ilk akıllı aynı zamanda en planlı semti Esenler’de inşa ediliyor. Bir taraftan en büyük teknokentleri, bilişim vadileri; bir taraftan çağın dilini ve uygulama alanlarını ortaya koyan bilişim ve dijitalleşmeyi, öbür taraftan kültürü Esenler’de birlikte inşa ederek. Zenginleşmeyi yaparken kültürü kenara atarak değil kültürünü inşa etmek, böylece 21. yüzyıl dilini iple yakalamak üzere bir vizyonla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esenler Belediyesi o salonu bize verdi”

Oyuncu Hakan Karsak mutlu bir durum içinde olduğunu belirterek, “Esenler Belediyesi’nde kısa film festivalinin açılışı için gelmiştim ama bana inanılmaz sürpriz yaptı Suat. Yıllardır benim aklımdaki fikirdi. Sadece kısa film ve belgesel gösteren salon kurmak ve Esenler Belediyesi bize o salonu verdi. Salonda sadece kısa film ve belgesel gösterimi olacak. Bu çok önemli bir adım. Özellikle gençler için ve bu işe gönül vermiş sinema emekçileri için. Bu önemli adımı atan emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de yıllar sonra fikrimin can bulmasından dolayı çok mutluyum bunu hayata geçiren herkese teşekkür ederim” dedi.