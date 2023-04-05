Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 dönüm üzerinde bulunan 95 adet zeytin ağacı kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Zeytin ağaçlarının bulunduğu arazi yüzünden bir kişiyle mahkemelik olduklarını belirten Hasan Koyuncu, “Bırak zeytinleri. Gücün yetiyorsa benimle uğraş” dedi.

Manavgat Karaöz Mahallesi Değirmen Mevkiinde etrafı tel örgüyle çevrili 3 dönümlük arazide dikili 5-8 ve 15 yıllık 95 adet zeytin ağacına kimliği belirsiz kişiler tarafından kökünden kesilmek suretiyle zarar verildi. Sabah saatlerinde tarlaya geldiğinde Zeytinleri kesilip talan edilmiş vaziyette bulduğunu belirten Hasan Koyuncu “Bu arazi kayınpederimden miras kaldı. Buradan maddi kazanç elde etmek gibi bir düşüncemiz yok. Tarla boş kalmasın, rahmetli kayınpederimin gönlü olsun istedik. Bir bölümünü 15, bir bölümünü 8 kalanını da 5 yıl önce diktik. Dana önce de aynı şekilde bir saldırı oldu. Aslında kimin yaptığını bilmeme rağmen ispatım olmadığı için bir şey diyemiyorum. Ama jandarmaya bu şahıslar hakkında şikayette bulundum” dedi.

Ağaçlarını kesenlere seslenen Hasan Koyuncu “Bu zeytinlerden ne istediniz. Eğer gücünüz yetiyorsa benim karşıma çıkar benimle uğraşırsınız. Allah’ınızdan bulun” sözlerine yer verdi.