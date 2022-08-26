Başkan Sülük’ün konuşmasının ardından protokol üyeleri yöresel ürünler ve el sanatları sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergi katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Romanyalı bilim insanları, Rektör Turgut ile bir araya geldi

Romanyalı bilim insanları, Rektör Turgut ile bir araya geldi

Açılış programına Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve vatandaşlar katıldı. Dolma, Turşu ve Çilek Festivali’nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Ali Sülük, dolu dolu bir program hazırladıklarını söyledi.

İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Dolma, Turşu ve Çilek Festivali başladı.

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