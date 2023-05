Geleneksel hale gelen Darıca Kitap Fuarı üçüncü kez kapılarını kitapseverlere açtı. 2-9 Mayıs arasında düzenlenecek 3. Darıca Kitap Günleri, 1 milyon kitap, 100 yayınevi, söyleşiler ve imza günleri ile Darıcalılara unutulmaz bir fuar deneyimi yaşatacak.

Darıca Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Darıca Kitap Fuarı, üçüncü kez kitapseverlere kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 120 bin kişinin ziyaret ettiği 3. Darıca Kitap Günleri, 2-9 Mayıs günleri arasında Darıca Kapalı Pazar alanında düzenlenecek. 3. Darıca Kitap Günleri, Yazar Dilek Cesur’un açılış konuşması ile başlarken açılış programına; Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Gülay Artut, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, meclis üyeleri, yazarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yazar Dilek Cesur, yazarlar için kitap fuarlarının önemli olduğunu belirterek, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti. Kitap fuarlarının bir kültür oluşturduğunu vurgulayan Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da, "Milli eğitim olarak birçok faaliyeti hayata geçiriyoruz. Kitap fuarı bu manada çok büyük anlam kazanıyor. Her yıl belediyemizin öğrencilerimize dağıttığı ve geleneksel hale getirdiği kumbaralarda bugün alınacak kitapların parası birikiyor. Kitap fuarında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

"Tarih boyunca bilgiye ve irfana önem vermiş bir milletiz"

Kitap Fuarı’nı önemsediklerini ve her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Kitap fuarımızın her geçen yıl üzerine koyuyoruz. Bu kapalı pazar alanında haftanın bir günü sadece pazar kurulmuyor. Burada kitap fuarı gibi sosyal programlar da düzenleniyor. Bizler Türk milleti olarak okuyarak örnek olmalıyız. İlk emri ‘oku’ olan bir dinin mensuplarıyız. Tarih boyunca bilgiye ve irfana önem vermiş bir milletiz. Biz de bu anlayışla her yıl kitap fuarlarımızı düzenlemeye özen gösteriyoruz. 2-9 Mayıs arasında 1 milyon kitabı sizlerle buluşturacağız. Darıca bu yıl çok kitap okuyacak diyoruz. Okullarımızla, değerli milli eğitim müdürümüzle işbirliği içinde çocuklarımızı da buraya getireceğiz. Geçtiğimiz ay dağıttığımız kumbaralarla öğrencilerimiz kitap paralarını biriktirdi. Ağaç yaşken eğilir. Göreve geldiğimiz ilk yıllarda dijital kütüphanemizi açmıştık. Kitap kafe ve millet kütüphanesini de gençlerimizin kullanımına sunduk. Millet Bahçesi’nde de devasa muhteşem bir kütüphaneyi aziz milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Belediyecilik anlayışımızda sadece sloganik bir gençlik yok. Aklınıza gelebilecek her şeyi bir gence katabilmek için Darıca Belediyesi olarak çalışacağız. Bizler mutlu şehir Darıca’yı inşa etmekten yanayız" ifadelerini kullandı.