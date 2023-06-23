Samsun’da 3 çocuk annesi kadın doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Ayfer Odabaş (41), yakınları tarafından evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.