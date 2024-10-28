Hatay’da 3 çocuğunun annesini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Otogarda eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan 3 çocuk annesi öldü Otogarda eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan 3 çocuk annesi öldü

Olay, Kırıkhan ilçe otogarında yaşandı. Sevgi Gezer isimli 32 yaşındaki kadın, çocuklarını ayrılma aşamasındaki eşinden teslim almak için Kırıkhan’a geldi. Otogarda gerçekleşen buluşmada 3 çocuk annesi kadın, eşi E.G. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından başlatılan çalışma sonucunda, zanlı E.G. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: iha