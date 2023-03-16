Adana’da dolmuşa binen 3 vatandaşın cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine Çınarlı Mahallesinde dolmuşa binmek üzere olan 3 vatandaş cep telefonu çalındığı için şikayette bulundu. Bunun üzerine polis dolmuş durağında önlem aldı. Ayrıca polis çevrede 25 iş yerinin güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Yapılan incelemede cep telefonlarını Mehmet K. isimli şahsın çaldığı belirlendi. Polis zanlıyı belirledikten sonra evine yaptığı baskınla yakaladı. Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.