Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın daveti üzerine kente gelen Adana ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daire başkanları, Mersin Büyükşehir’in eğitim alanındaki hizmetlerini yerinde görme şansı buldu.

İlk olarak Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki Taziye Evi, Kreş, Okuma Salonu, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi ile LGS ve YKS Kurs Merkezleri’ni gezen daire başkanları, ardından Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulundular. Sahilde yer alan Adres Okuma Salonu’na da giden daire başkanları, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nin ardından, Yenişehir’de yer alan MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’ni de gezdi.

Adana ile Antalya’nın ilgili daire başkanları, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanında hayata geçirmiş olduğu çalışmaları yerinde gördükten sonra bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirerek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin ve Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı İrfan Irmak, eğitim alanında yapmış oldukları hizmetler konusunda istişarede bulundular.

Konuk daire başkanları, toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini yerinde görmenin sağladığı katkıları dile getirdiler. Daire başkanları, yaptıkları her şeyin, geleceğimiz olan gençler için olduğunun altını çizerek, eğitimde yeni bir hikaye yazmak istediklerini söylediler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım gerçekleştirdikleri toplantının ardından, “Akdeniz'de bir eğitim rüzgârı essin istedik ve Antalya ile Adana Büyükşehir Belediyesi’nden ilgili daire başkanlarımızla eğitime dair yaptığımız hizmetlerin paylaşımını yaptık. Eğitimde birçok belediyenin yaptığı faaliyetler var. Bu faydalı faaliyetleri, eğitimdeki iyi örnekleri birbirimize yayarak eksik yönlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bunun da daha geniş katılımla devamını sağlamak istiyoruz” dedi.

Adana, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime yapmış oldukları hizmetleri masaya yatırdıklarını kaydeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, “Örgün ve yaygın eğitimi iki kategoride değerlendirdik. Bunlardan özellikle örgün eğitimde hobi, sanat kursları ve meslek kurslarını, yaygın eğitimde ise üniversiteye hazırlık kursları ile ortaokul öğrencilerini destekleme ile ilgili vermiş olduğumuz eğitim çalışmalarını ele aldık. Bununla beraber belediyenin kreşlerini, okul öncesi eğitimini de yerinde gördük. Çok başarılı çalışmalar var. Buradan alıp Antalya’ya götüreceğimiz bir takım hizmetler var” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı İrfan Irmak da Başkan Vahap Seçer’e teşekkürlerini ileterek, Mersin’de eğitimle ilgili çok güzel örnekler olduğunu belirtti. Irmak, “Mersin’de eğitimin her alanında çok güzel örnekler var. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Köy Enstitüleri vardı. Sonrasında Fen ve Anadolu Liseleri oldu. Bizim de yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.