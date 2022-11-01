Spor Toto Süper Lig’de 12. hafta gollü karşılaşmalara sahne oldu. Trabzonspor’un BAY geçtiği haftada 3 büyükler taraftarlarını mutlu etti.

Süper Lig’de 12. haftada oynanan 9 maçta toplam 35 gol atıldı. Bu rakam bu sezon geride kalan haftaların en gollü haftası olarak kayıtlara geçti. İstanbulspor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Ümraniyespor maçları haftanın en gollü karşılaşmaları olurken, MKE Ankaragücü de bu sezon ilk kez 4 gol attı. 3 büyükler haftayı 3 puanla kapatırken, şehrin iki yeni takımı İstanbulspor ve Ümraniyespor ise galibiyet hasretini sürdürdü. Zirve mücadelesi veren takımlardan Adana Demirspor ise 2-0 öne geçtiği Kayseri’de sahadan 1 puanla ayrıldı.

Lider Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda İstanbulspor’un konuğu oldu. Bu sezon attığı gol sayısıyla dikkat çeken sarı-lacivertliler rakibini de 5 golle geçerek bu kulvarda en golcü takım olma özelliğini sürdürdü ve 11 maçta 34 gole ulaştı. Öte yandan Fenerbahçe, üst üste 4. galibiyetini elde etti. Dünya Kupası arasına kadar oynanacak 2 haftada Jorge Jesus’un öğrencileri üst üste 2 iç saha maçına çıkacak.

1 haftada hem lig hem de Avrupa’da üst üste 2 müsabakadan yenilgiyle ayrılan Medipol Başakşehir, haftanın kapanış mücadelesinde Giresunspor’u ağırladı. Oyun üstünlüğünü maç boyunca elinde tutan turuncu-lacivertliler sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak puanını 23’e yükseltti.

Hafta içi siyah-beyazlıların başına tekrar geçen Şenol Güneş, ilk sınavına Ümraniyespor karşısında çıktı. Vodafone Park’ta oynanan müsabakanın hemen başında öne geçen Beşiktaş, rakibini 5-2 mağlup etti. Sezonun 3. haftasında sahasında oynadığı ve 4-1’lik sonuçla kazanılan Karagümrük maçı sonrası en farklı galibiyetini elde eden Kara Kartal, ligde 22 puanla takibini sürdürdü.

Haftanın açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 hafta sonra 3 puan sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar ligde puanını 21’e yükseltirken haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı.

Fenerbahçe’nin liderliğinde önemli rol oynayan Enner Valencia 2 maçlık aranın ardından golünü atarak bu sezonki gol sayısını 11’e yükseltti. Antalyaspor’un, 2-0’lık Sivasspor galibiyetinde 1 gole imza atan Haji Wright 8 gole ulaştı ve bu kulvarda ikinci sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük’ün gol yükünü çeken isimlerden Fabio Borini 7, Mbaye Diagne ise 6 golle listede yer alırken; Beşiktaş’ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst da bu hafta attığı 2 golle birlikte gol sayısını 6’ya yükseltti.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

Fatih Karagümrük: 0 - Galatasaray: 2

Konyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1

Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 0

MKE Ankaragücü: 4 - Hatayspor: 1

Beşiktaş: 5 - Ümraniyespor: 2

Kayserispor: 2 - Adana Demirspor: 2

İstanbulspor: 2 - Fenerbahçe: 5

Medipol Başakşehir: 3 - Giresunspor: 1

Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2