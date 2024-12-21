Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’ni bu yıl yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etti.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, kentin önemli turizm değerleri arasında yer alıyor.

Askeri yerleşimde, dünyada bulunan son Mithras tapınağının ortaya çıkarıldığı tarihi kaleye, ziyaretçi ilgisi her geçen gün artıyor. Yılın hemen hemen her günü ziyaretçilerini ağırlayan Zerzevan Kalesi, diğer yandan da tarihe ışık tutmaya devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne adını yazdıran tarihi kalede, bugüne kadar 60 dönüm alan üzerinde 12-15 metre yüksekliğinde ve bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı, yer altı kilisesi, 400 kişinin sığacağı yer altı sığınağı, konutlar ve gizli geçitler, milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlığın benimsenmesiyle önemini kaybeden, dönemin Mithras dinine ait yer altı tapınağı ve birçok eser ortaya çıkarıldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan Kalesi’nin, önemli turizm potansiyeli olan bir yer olduğunu, yakın zamanda restorasyon çalışmaları başlayacağını söyledi.

Türkiye’de en çok ziyaret edilen alanlardan birisi olduğunu belirten Coşkun, “Şu ana kadar 400 bine yakın ziyaretçi Zerzevan Kalesi’ne ziyarete geldi. Ziyaretçi karşılama merkezi inşa edildikten sonra ve alanda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yılda en az 1 milyon ziyaretçi Zerzevan Kalesi’ne bekleniyor. Bu da sadece Diyarbakır’ın değil, bütün bölgenin ve ülkemizin turizmi açısından buradaki çalışmalar oldukça önemli” dedi.

Zerzevan Kalesi’nin yılda en az 10 bine yakın yabancı ziyaretçi geldiğini ifade eden Coşkun, “Yabancı ziyaretçi sayısının her yıl daha da arttığını görüyoruz. U yabancı ziyaretçi sayısı önümüzdeki yıllarda 50-60 bini bulmasını bekliyoruz. Bu da hem istihdam için, bölgenin tanıtımı ve turizmi için önemli. Askerlerin kaldığı yerler, yer altı kilisesi, büyük kilise, gizli geçitler, Mithras kutsal alanı, kaya mezarları, su kanalları, sarnıçlar birçok yapı ortaya çıkartıldı” şeklinde konuştu.

Ziyaretçi Mustafa Ülkem Kerimoğlu, arkadaşlarıyla Adana’dan Güneydoğu turuna çıktıklarını söyleyerek, “Yol üstü Diyarbakır’a geçerken böyle tarihi yerlere de uğramak istedik. Zerzevan Kalesi de bunlardan biri. Okudukça da şaşırdık, su kanalları ve yapılardan bayağı etkilendik. İnsanlar geçmişte de her şeyleri düşünmüşler” ifadelerini kullandı.