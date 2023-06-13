Diyarbakır’da tarihi Zerzevan Kalesi’nde Ankara-Avustralya büyükelçiliği tarafından “Geleceğin Bilim İnsanları” projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Çınar ilçesinde bulunan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi’nde Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Avustralya Hükümeti Doğrudan Yardım Programı (DAP) çerçevesinde finanse edilen ve ARENDİ Derneği tarafından yürütülen “Geleceğin Bilim İnsanları” Projesi’nin kapanış etkinliği düzenlendi.

Proje çerçevesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar gökyüzü bilimi hakkında bilgilendirilirken, teleskoplarla gezegen ve yıldızları izledi. Kız çocukları başta olmak üzere çocuklara bilimsel okuryazarlık kazandırmayı amaçlayan projenin kapanış etkinliğinde teleskoplarla gökyüzü gözlemi yapıldı.

Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden ekinliğe katılım sağlayan Konsolos Scott Holt, yaptığı İngilizce konuşmada, Diyarbakır’da “Geleceğin Bilim İnsanları” projesinin kapanış etkinliğinin düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Holt, “Burada bulunmak çok güzel. Gerçekten bu programın Diyarbakır’da düzenlenmesi mutluluk vericidir. Burada çocuklarla buluşmak Avustralya hükümeti için gurur vericidir. Çocuklarla birlikte burada vakit geçirmekten çok mutluyuz” dedi.

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Türkiye’de gökyüzünün en iyi izlendiği noktalardan birinin Zerzevan Kalesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Çınar ilçesinden şu an yüzlerce çocuk tarihi Zerzevan Kalesi’nde ve gökyüzünü izliyor. Gündüz birçok atölyeler kurulurken, akşam da gökyüzünü izleyecekler. Binlerce çocuk her yıl Zerzevan Kalesi’ne geliyor. Çünkü Türkiye’nin en iyi gökyüzünün izlendiği noktalardan birisidir. Burada gökyüzü şenlikleri düzenleniyor. Bugün burada yüzlerce çocukla gökyüzünü hep beraber izleyeceğiz.”

Venüs gezegenini bu kadar yakından görmesiyle kendisinde değişik duyguların oluştuğunu söyleyen katılımcılardan Semra Kızılkaya, “Zerzevan Kalesi’ndeki gözlem etkinliğine ilk defa geldim. Buraya gelişimiz bugüne kısmetmiş. Arkadaşlarımız sağ olsun bize teleskoplarımızı kurmada yardımcı oldular. Burada gökyüzü hakkında çok daha net görüntüler elde edebiliyoruz. Bizim baktığımız Venüs gezegeniydi. Bu kadar uzak bir nesneyi görebilmek, bende açıkçası muazzam duygular uyandırdı” diye konuştu.