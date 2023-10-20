Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’de dün kar yağışı ve tipi trafiği olumsuz yönde etkilerken, bugün ise bölgede güneşli hava hakim.

Van’da pazartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Türkiye’nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi’nde dün etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı birçok sürücü yolda kaldı. Zinciri olan sürücüler zincir takarak yoluna devam ederken, zincirsiz sürücüler ise geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Dünkü kar yaşının ardından bögede bugün güneşli hava hakim.