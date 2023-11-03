Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’de kar yağmasıyla sürücüler zincir takarak yoluna devam etti.

Van’da sabah saatlerinde belli aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye’nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi’nde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yolda kalırken, bazıları ise zincir takarak yoluna devam etti. Karın yağmasıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için bölgede kar temizleme çalışması yaptı.