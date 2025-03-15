Penti, Dünya Uyku Günü’nü kutlamak ve sağlıklı uykunun önemine eğlenceli bir farkındalık yaratmak için mağaza, merkez ofis ve yurt dışı ekipleri olmak üzere 3 binden fazla kişi işe pijamalarıyla gitti.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Uyku Günü, uyku kalitesine dikkat çekmek ve toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak adına her yıl mart ayında kutlanıyor.

Penti, ‘Bu Uyku Tutar’ 1 Alana 1 Bedava’ kampanyasıyla herkesi pijamalarına kavuşturmanın yanı sıra Dünya Uyku Günü nedeniyle bugün ses getirecek bir projeye imza atıyor!

CEO Mert Karaibrahimoğlu’ndan gelen “Seni, Penti Pijamanla İşe Bekliyorum!” mesajıyla güne başlayan çalışanlar, 14 Mart Dünya Uyku Günü’nde mağazada, merkezde ve yurtdışındaki tüm mağazalarında pijamalarını giyerek iş başı yaptı.

3 binden fazla çalışanın pijama giydiği bu özel günde, beraberce eğlenen, bağlarını güçlendiren ve Penti ritmini bulunduğu yerde yakalayan tüm ekipler Türkiye’de de bir ilke imza attı!

14 Mart Dünya Uyku Günü dolayısıyla iyi ve konforlu bir uykunun hayat kalitesine etkisini vurgulamak isteyen Penti’nin bu yaratıcı hareketi, markanın rahatlık ve şıklığı ön planda tutan vizyonunun bir yansıması olarak büyük beğeni topladı.