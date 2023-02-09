Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam eden 3 bin 550 maden işçisine destek vermek için Hatay’a gitti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam eden 3 bin 550 maden işçisine destek vermek için Hatay’a gitti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçileri, depremin ardından deprem bölgelerine sevk edildi. Şu ana kadar 3 bin 550 maden işçisi deprem bölgesine sevk edilerek birçok ilde arama-kurtarma çalışmalarındaki görevlerine devam ediyor.

Maden işçileri, kurtardıkları canlarla Türkiye gündeminde yer aldı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, depremin vurduğu kentlerden biri olan Hatay’a gitti. Arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüren maden işçilerini ziyaret eden GMİS yönetimi, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. GMİS yönetimi, çalışmaları Hatay’dan takip ederek madencilerin çalışmalar sırasında gerekli olan talep ve isteklerini gerekli mercilere ulaştırarak koordinasyonu sağlamaya çalışıyor.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, depremin olduğu ilk andan itibaren müesseselerde gerekli çalışmaları yaparak maden işçilerinin bölgeye sevkine destek olduklarını söyledi. Ardından deprem bölgesindeki madencilere destek olmak için bölgeye geldiklerini ifade eden Yeşil, “Maden işçilerimiz yeraltında edindikleri tecrübelerle deprem bölgesinde birçok canı kurtardı. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Ne kadar önemli bir meslek icra ettiklerini bir kez daha göstermiş oldular. Allah güç kuvvet versin. Aralıksız, durmadan çalışıyorlar. Tecrübeleri nedeniyle birçok enkazda tahkimat kurarak ilerliyorlar ve canları kurtarıyorlar. Çok büyük bir alanda, çok büyük bir depremle karşı karşıyayız. Biz de yönetim olarak Zonguldak’taki gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra Hatay’a geldik. Burada arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Eksikliklerini taleplerini tamamlamak için gerekli mercilerle görüşüyoruz. Allah yardımcımız olsun” dedi.