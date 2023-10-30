Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çeken Rota Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı’na tırmandı. Dağcılar, Van Gölü’nün eşsiz manzarasına karşı kavurmalı yumurta pişirip fotoğraf çekti.

Van Gölü Havzası’nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, her hafta farklı bir noktada etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede 9 dağcı, Kavuşşahap Dağlarının en yüksek noktası olan 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı’na tırmandı. Yaklaşık 6 saat süren tırmanışın ardından dağcılar zirveye ulaşmayı başardı. Zirvesinde Van Gölü’nün eşsiz manzarasına karşı kavurmalı yumurta pişiren dağcılar, aynı zamanda hatıra fotoğrafı da çekti.

Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Sedat Karacan, düzenledikleri etkinliklerle Van Gölü Havzası’nın güzelliklerine dikkat çektiklerini belirtti. Bu haftaki etkinliklerine Artos Dağı tırmanışıyla devam ettiklerini ifade eden Karacan, “Sonbaharın kendini bütün renkleriyle hissettirdiği bugünlerde dağcılar olarak dolu dolu bir etkinlik düzenledik. 9 kişilik dağcı ekibimiz, tırmandıkları Artos Dağı’nın zirvesinde Van Gölü’nün eşsiz manzarasıyla karşılaştı. Yaklaşık 6 saat süren tırmanışın ardından havanın kararmasıyla zirveden sorunsuz bir şekilde inildi” dedi.