Muğla’nın Yatağan ilçesinde yer alan Lagina ve Stratonikeia antik kentleri arasındaki kutsal yolda 3 bin 500 yıl önceki giysilerle kutsal yolda temsili olarak anahtar taşıma töreni gerçekleştirilecek.

Antik dönemde, dini merkez Lagina’dan siyasi merkez Stratonikeia’ya bağlılıklarını bildirmek amacıyla gerçekleştirilen Hekatesia anahtar taşıma töreni geleneği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kültürel Miras Topluluğu öğrencileri tarafından sembolik olarak yeniden canlandırılacak.

Düzenlenecek törene, Muğla Büyük Şehir Belediyesi, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yatağan Kaymakamlığı, Yatağan Belediye Başkanlığı ve Stratonikeia-Lagina Kazı Başkanlığı katkılarıyla düzenlenecek.

Tören Lagina Hekate Kutsal Alanı tören kapısı Propylondan, saat 10.30 gibi MSKU kültürel miras topluluğu öğrencileri sembolik yürüyüş Lagina kutsal kapıdan çıkarak başlayacak. O dönemin giysileri ile gençler araçla Stratonikeia siyasi merkez Stratonikeia’ya gelip saat 11.30 kuzey kapıdan yürüyerek Bouleuterion (Meclis Binası)’nda şehir protokolü tarafından karşılanacak.

Anahtar taşıyan öğrenci, anahtarı teslim ederek Lagina dini merkezin Stratonikeia siyasi merkeze bağlılığını bildirecek.