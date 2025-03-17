DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 19 bin 78 araç, 3 bin motosiklet ve 75 okul servisi denetlenirken, kusurlu görülen 3 bin 48 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce’de trafik ekipleri tarafından 10-16 Mart tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 19 bin 78 araç, 3 bin motosiklet ve 75 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 3 bin 48 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 7 sürücüye alkolden işlem yapılırken, 250 araçta trafikten men edildi.