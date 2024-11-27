Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 346 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda E.B. ve B.B. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. Operasyonda polis ayrıca 3 bin 346 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olay sonrası yakalanan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha