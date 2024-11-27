Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 346 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda E.B. ve B.B. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. Operasyonda polis ayrıca 3 bin 346 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olay sonrası yakalanan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.