Samsun’da 3 bin 300 adet extacy uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde operasyon düzenledi. E.K. ve R.Ö.’nün ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 300 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. ve R.Ö. gözaltına alındı. 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. ve R.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha