Erzincan’da doğa tutkunu kayak antrenörü Canser Atila çıktığı 3 bin 250 rakımda kayak yaparak Türk bayrağı açtı.

Erzincan’da kayak antrenörü ve doğa tutkunu Canser Atila, motosikletiyle çıktığı Ergan Dağı’nın zirvesinde Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100. yılını kutlamak için Türk bayrağı açarak kayak yaptı. Erzincan’da 12 ay boyunca erimeyen kar birikintisini kendine pist yapan Atila, kayak takımlarını motosikletine yükleyerek 3 bin 250 rakıma çıktı. Gopro kamerasıyla da o anları anbean kaydeden Atila muhteşem manzaraya karşı Türk bayrağı eşliğinde kayak yaparak Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı.

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100. yılını kayak yapıp bayrak açarak kutlamak istediğini belirten Canser Atila, “Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin zirvesine motosikletle çıkarak Cumhuriyetimizin 100. yılını böyle kayak yaparak kutlamak istedik. İnşallah şanlı bayrağımızın altında nice bayramlar kutlarız” dedi.