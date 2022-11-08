3 ayrı suçtan toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
3 ayrı suçtan toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
3 ayrı suçtan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Z. isimli şahıs Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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