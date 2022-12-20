Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde üç farklı işyerinde gerçekleşen hırsızlık olayları sonrası çalışma başlatan ekipler izlenen kamera görüntüleri sonrasında kimliği tespit edilen C.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Malatya’da girdiği üç ayrı işletmede hırsızlık yapan zanlı izlenen kamera görüntüleri sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

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