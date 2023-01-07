Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Belediyesi iş birliğinde ve Akdeniz Renkli Eller Kadın Kooperatifinin yürütücülüğünde ’Şevketi Bostan Şifa Olsun’ projesi hasat etkinliği gerçekleştirildi. 3 ay önce üretici kadınlar tarafından toprağa ekilen şevketi bostan bitkisi, şimdi ise hasat edilerek kilosu 60 liradan alıcı buluyor.

Mersin’in Akdeniz ilçesi Melemez köyünde gerçekleşen ’Şevketi Bostan Şifa Olsun’ projesi hasat etkinliğine AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Nevzat Zayim, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Renkli Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Zehra Yılmaz ve kadın üreticiler katıldı. Yaklaşık 3 ay önce Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın da katılımıyla tohumlarının ekildiği şevketi bostanın faydaları saymakla bitmiyor. Tıp dünyası tarafından da bilinen bu ot, böbreklere, karaciğere, baş ağrısına, şiddetli ateş, bronşit, sarılık gibi hastalıklara iyi geliyor.

Şevketi bostandan yapılan yemeklerin tadına baktıklarını ve çok beğendiğini söyleyen AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bu bitkinin çok uzun zamandır tıp dünyasında da kullanıldığını söyledi. Şevketi bostanın faydalarından bahseden Yılmaz, "En bilinen özelliği de idrar söktürücü olması, taş düşürücü olması, özellikle kolon kanseri gibi birçok kanser türünde de faydalanıyor olması bunun ayrıca tıbbi bir bitki haline de getiriyor. Burada güzel olan tabi bir yandan topraklarımızı verimli kullanırken bir yandan da köylü kadınlarımızın yetiştirdiği ürünlerden para kazanabilmeleri bizleri mutlu ediyor" dedi.

"3 ayda hasat edilecek duruma geldi"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise 3 ay gibi kısa bir süre önce tohumlarını ektikleri şevketi bostan bitkisinin şimdi hasadını yapacaklarını belirterek, "Seçildiğimiz günden bu yana kadın kooperatifleri kurduk ve onlara hibeler alarak mutfaklarını kurup, satış mekanları vererek, kooperatiflerini büyüttük. Sonra da hızlı bir şekilde tarıma da el attık. Geçen aylarda stevia ve moringa bitkilerinin hasatlarını yaptık, bugün burada şevketi bostanın hasadını ve satışlarını gerçekleştireceğiz kadınlarımızla. Yakın bir tarihte de atamızdan kalmış olan karabuğdayın da dikimlerini yaptık inşallah kısa sürede onun da hasadını yapacağız. İşin içinde kadınlarımız olunca işin içinde huzur ve barış oluyor, sevgi oluyor, muhabbet oluyor. Kadınlarımız bir yandan kooperatifle el sanatları üzerine, dikiş nakış üzerine birçok üretim yaparken şimdi belediyenin arazilerinde belediyenin verdiği imkanlarla birlikte tarıma da el atmış oluyor. Hem kadınlarımız mutlu, hem ekonomiye katkı hem de tarımsal faaliyetlerin içerisine girmiş oluyoruz. Böylelikle bölgemize de kadınlar üzerinden katma değer sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şevketi bostan bitkisinin hasadı gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 dönüm araziye ekilen ve 2 ton hasadı gerçekleştirilen şevketi bostanın kilosu 60 liradan satıldığı belirtildi.