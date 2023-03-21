Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yılın ilk 3 ayında 390 olaya müdahale ederken Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir çok canı kurtardı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü sadece kentte değil Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki doğal afetlere de müdahale etti.

Son model teknolojik alet, edevat ve araçlarla modernize edilen ve her olaya hızlı müdahale edebilmek açısından fiziki şartları iyileştirilmiş şekildeki yeni binasında faaliyetlerini sürdüren Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bölgesinin en güçlü ve en donanımlı teşkilatı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Uzman personel ile destek sağlandı

İtfaiye ekipleri il geneli başta olmak üzere bölgesinde meydana gelen vakalara karşı verdiği desteğin yanı sıra ülke genelinde yaşanan doğal afetlerde de deneyimli personelleriyle sahada yer almayı sürdürüyor. Son olarak Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilin etkilendiği deprem afetinde hızlı şekilde koordine olan itfaiye teşkilatı, bölgeye gönderdiği arama kurtarma personelleriyle birçok vatandaşımızın yaşama tutunması sağladı.

Deprem bölgesinde görev alarak özverili şekilde çalışma gerçekleştiren İtfaiye Müdürlüğü, çalışmaların tamamlanmasının ardından da itfaiyecilik hizmetlerinin aksamaması için bölgeye takviye ekipler göndermeyi ihmal etmedi. Müdürlüğün sualtı arama kurtarma ekibi ise Şanlıurfa’da meydana gelen sel afetinde kaybolan vatandaşların aranması çalışmalarında aktif rol aldı.

172 yangın – 37 trafik kazası

İki ayrı istasyonda 78 personel ve 17 araç ile 3 aylık dönemde meydana gelen 172 yangınla mücadele ederken, 37 trafik kazasında da etkin görev aldı. İtfaiye ekipleri 43 Kentsel İnsan kurtarma, 60 Kentsel Hayvan kurtarma çalışmasını da başarılı şekilde gerçekleştirirken, 5 Su tahliyesi, 27 baca temizliği, 46 ruhsat denetimi görevini de yerine getirdi. Müdürlük, ayrıca, 2 kamu kurum ve kuruluşu ile 110 vatandaşa da eğitim verdi.