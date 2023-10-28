Bursa’da Gündoğdu Köyü’nde 3 ay önce ormanı yaktığı iddiasıyla tutuklanan Ali Öner (35) hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanık için tahliye kararı verirken, şahıs savunmasında "Ben çiftçiyim, orman sevdalısıyım" dedi.

Osmangazi ilçesi Gündoğdu Köyü’nde geçtiğimiz Temmuz ayında ormanlık alanda bir çok noktada yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, engebeli arazi nedeniyle yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’nün arasözleri de katıldı. Çam ormanları ve koruluk alandaki çok farklı noktada çıkan yangın itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken şüpheli olarak yakalanan Ali Öner, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "kasten orman yakmak" ve "genel güvenliği kasten tehlikeyi sokmak" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya SEGBİS sistemi yoluyla katılan Ali Öner savunmasında, “Ben çiftçiyim, orman sevdalısıyım. Orası köyün çöplüğü, çöpleri yakmak istedim. Ancak çöpler dağılmıştı. Zaman içerisinde çöp döken traktör römorkları dağınık dökmüştü. Yangını toparlamaya çalıştım ancak gücüm yetmedi. Çöplüğü sadece 1 yerden yaktım. Altında kuru otlar, zeytin çöpleri varmış. Bunlar tutuştu, yangın haline geldi. Ben yangını söndüremedim. Siren seslerini duydum, itfaiyeye haber vermişler. Çöplüğün 1 kilometre yukarısında benim kendi evim var. Korktum, panik yaptım. Evimin oraya gitmiştim. Teras katında çekyata yattım, uzanıyordum. Jandarma beni aldı. Jandarmadan saklanmadım, kaçmadım. "Kasten orman yaktığım" iddiasını kabul etmiyorum, reddediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti ormanlık alanda yanan bölgenin bilirkişi tarafından keşif yapılmasını ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri tarihe ertelerken Ali Öner’in tahliyesine karar verdi.