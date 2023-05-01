Bilecik’te 3 ay önce bir futbol maçında Hilal Coşkun ile tanışan Gökalp Aslan, yine aynı statta taraftarın önünde evlenme teklifi etti. Taraftarlar hep bir ağızdan Hilal’in ’Evet’ demesini istedi.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarı Gökalp Aslan ve Hilal Coşkun, 3 ay önce bir maçta tanıştılar. Çift 3 ay boyunca mutlu günler geçirmesinin ardından Gökalp Aslan, evlenme teklifi kararı aldı. Belekoma Tayfa taraftar grubunun da üyesi olan Aslan, arkadaşlarıyla kafa yorarak güzel ve unutulmayacak bir teklif kararlaştırdılar. 1969 Bilecik Spor Kulübü - Söğütspor BAL baraj maçı öncesi taraftarlar, "Gökalp ortaya üçlü çektir tayfaya" tezahüratı yaptı. Tribünden aşağı inen Gökalp Aslan, şeref tribününde oturan sevgilisi Hilal Coşkun’u sahaya çağırarak yanında olmasını istedi. Genç kız, hiçbir şeyden habersiz sahaya girdi. Erkek arkadaşının üçlü çektireceğini düşünen genç kız, bir anda şok oldu. Gökalp Aslan, cebinden çıkardığı tek taş yüzükle yere çökerek, evlenme teklifi etti. Bu arada hem Bilecikspor hem de Söğütspor taraftarı ’Evet desene, evet desene, Hilal; Gökalp’a evet desene’ diye bağırdılar. Hilal Coşkun’un evlilik teklifini kabul etmesi üzerine tribünlerde ikilinin fotoğraf karesi bulunan ve üzerinde ’Seni çok seviyorum Hilal’im, benimle evlenir misin?’ yazılı pankart açıldı.

"3 ay önce burada tanıştık burada da filizlendi mutluyuz"

Hilal Coşkun, çok mutlu olduğunu anlatarak, "Çok mutluyum, çok seviyorum onu. 3 ay önce burada tanıştık, burada da filizlendi, mutluyuz" dedi.

Gökalp Aslan ise, "Çok şükür bizim hikayemiz burada başladı, burada da filizlenmeye başladı, şu anda bugün itibariyle. İnşallah Allah da tamamına erdirir. Emeği olan sizlere de çok teşekkür ederiz, herkese teşekkür ederim" cümlelerine yer verdi.