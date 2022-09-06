Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla açıklamada bulundu.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla açıklamada bulundu.

Toplumun sağlık okuryazarlığının ve hastalık farkındalığının artırılması, bulaşıcı olan ve olmayan hastalıkların önlenmesi gibi konuların halk sağlığı çalışmalarının hedefleri arasında yer aldığını anlatan Güner şöyle dedi:

"Toplumun sağlık okur yazarlığının ve hastalık farkındalığının artırılması, bulaşıcı olan ve olmayan hastalıkların önlenmesi, hastalıkların erken tanınması ve tedavi edilmesi, sağlık ve sosyal kuruluşlar aracılığı ile bireylere beden ve ruh sağlığını koruyacak bir yaşam düzeyinin sürdürülebilir biçimde sunulması halk sağlığı çalışmalarının hedefleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Bu yıl halk sağlığı etkinlikleri için “Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler” tema olarak belirlenmiştir. Dünyada en sık görülen, en fazla ölüme ve engelliliğe neden olan bulaşıcı olmayan hastalıklara (kalp ve damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve kronik hava yolu hastalıkları) bağlı erken ölümlerin (70 yaş altı ölümler) 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltılması ülkemizin bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili temel hedefidir. Aile hekimleri kendilerine kayıtlı olan obez, hipertansif, diyabetik ve kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılması gereken hastalar, yaşlı bireyler ve sağlıklı bireylere dair listelerden tarama ve izlem işlemlerini yapmaktadır.

18 yaş ve üstünde bireyler aile hekimine başvurarak yılda en az bir kez, kan basıncını, boy, kilo ve bel çevresini ölçtürebilir. Kan basıncı yüksek ise aile hekimi teşhis koymak için ilave kan basıncı ölçümleri ve tetkikler de isteyebilir. 40 yaş ve üstündeki bireyler aile hekimine başvurarak yılda en az bir kez kan şekerini ölçtürebilir. Kan şekeri yüksek ise aile hekimi teşhis koymak için ilave kan şekeri ölçümleri ve tetkikler de isteyebilir.

Aynı zamanda kan basıncı, kilo ve kan şekerinin kontrol altına alınması için sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, tütün ve tütün mamullerinden uzak durma, alkol bırakma gibi yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık verecek ve gerekli durumlarda sağlıklı hayat merkezlerinde çalışan diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi ilgili sağlık profesyonellerinden destek alınmasını da sağlayacaktır. Hastalar E-nabızda kendi tedavi planını görebilir ve evde ölçtüğünüz kan basıncı değerlerinizi sisteme ekleyebilir.

40 yaş ve üstündeki bireyler aile hekimine başvurarak en az bir kez kardiyovasküler risk değerlendirmesini yaptırabilirler. Risk değerlendirmesinde öncelikle yaş, cinsiyet, sigara kullanımı bilgileri alınacak, kan basıncı ölçülecek ve total kolesterol değeri bakılarak 10 yıl içinde bazı kalp damar hastalıklarından ölüme ilişkin risk hesaplanmaktadır. 65 yaş ve üstündeki bireylerin ise yılda en az bir kez genel sağlık durumunun değerlendirilmesi için aile hekimine başvurması gerekmektedir."