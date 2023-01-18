Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2.OSB) Müteşebbis Heyeti, Aziziye ilçesinde yapımı devam eden 3. Etap alanında Vali Okay Memiş başkanlığında 2023 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2.OSB) Müteşebbis Heyeti, Aziziye ilçesinde yapımı devam eden 3. Etap alanında Vali Okay Memiş başkanlığında 2023 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın ve müteşebbis heyet üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantı öncesinde, bölgede devam eden altyapı çalışmaları incelendi ve tamamlanma süreciyle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Ardından gerçekleştirilen heyet toplantısında, 2022 yılının değerlendirilmesi yapıldı, mevcut yatırımcıların durumu ve yapılması planlanan yeni yatırımlar görüşüldü.

Özakalın; “3. Etap alanını genişletmek şart oldu”

Toplantıda konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, 200’e yakın yatırımcıya ön tahsisin yapıldığı 1,5 milyon metrekarelik alanın ileri dönemde yatırımcıların taleplerini karşılayamayacağını belirterek, alanın genişletilmesinin şart olduğuna dikkati çekti. Alanın ön kısmında bulunan askeriyeye ait 1,5 milyon metrekarelik alanın da 3. Etap’a ilave edilmesinin elzem olduğunu vurgulayan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın, bunun için gerekli girişimlerde bulunduklarını hatırlatarak, “Artık 3. Etap’ta kalıcı tahsislerin yapılmasına başlayacağız. Bunun yanı sıra 1. Etaptaki zemin probleminden dolayı mağdur olan yatırımcılarımızın da durumunu değerlendiriyoruz. İnşaat sezonunun başlamasıyla birlikte tahsis edilen 75 milyonluk kaynakla inşaat ve taşınma çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda yerel idarecilerimiz ve bizler gerek mevcut yatırımcılarımız gerekse yeni yatırımcılarımızla el ele verip şehrimize, sanayileşme, üretim ve istihdam anlamında bir ivme kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.